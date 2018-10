Seregno, acquista anabolizzanti all’estero via web: denunciato un 23enne Ore 9 in via San Vitale a Seregno scatta l’operazione Nas. Il Nucleo anti sofisticazione dei carabinieri, nello specifico il comparto di Milano, mercoledì 24 ottobre mattina ha individuato e denunciato un ventitreenne seregnese per importazione di anabolizzanti.

Ore 9 in via San Vitale a Seregno scatta l’operazione Nas. Il Nucleo anti sofisticazione dei carabinieri, nello specifico il comparto di Milano, mercoledì 24 ottobre mattina ha individuato e denunciato un ventitreenne seregnese per importazione di anabolizzanti. Le indagini sono partite da un sequestro effettuato nei giorni scorsi dall’agenzia delle dogane. Nei diversi controlli effettuati sulla merce in arrivo dall’estero, gli uomini in servizio al confine hanno notato un pacco contenente cinquanta fialette di anabolizzanti non autorizzati.

Tracciando la provenienza del prodotto, è emerso che era stato ordinato online all’estero da un ventitreenne residente nel comune di Seregno. La pratica è stata poi inoltrata per competenza territoriale ai Nas di Milano, che lo scorso mercoledì 24 ottobre al mattino insieme ai carabinieri della stazione di piazza Prealpi hanno bussato alla porta del giovane. Erano alla ricerca di altre sostanze dopanti. Nella sua abitazione non è stato trovato nulla, ma nei suoi confronti è stata comunque formalizzata una denuncia per importazione dall’estero di anabolizzanti.

