Seregno, accoltellato in via Colzani: «È stato lo zio» I carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto giovedì all’ora di pranzo in via Colzani: il 35enne è stato raggiunto da tre fendenti al culmine di una accesa lite. Portato all’ospedale e dimesso con 10 giorni di prognosi, non avrebbe sporto denuncia.

“È stato lo zio di 52 anni, al culmine di una accesa lire per futili motivi”, dicono i carabinieri, ad accoltellare attorno all’ora di pranzo di giovedì 18 novembre, a Seregno, in via Colzani, un 35enne residente in città. L’aggressore, anche lui seregnese, si sarebbe poi allontanato in auto.

La vittima, aggiungono i militari della locale Compagnia dell’Arma, “non ha voluto sporgere denuncia”, ed è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale “San Gerardo” di Monza dov’è stata medicata e dimessa con diagnosi ferite da arma bianca all’emitorace sinistro e prognosi di 10 giorni.

