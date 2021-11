Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: 50 borse di studio grazie a Oxford group e Lions club Consegnate le borse di studio agli studenti che hanno ottenuto la certificazione Trinity college grazie al progetto di Oxford group con il Lions club di Seregno.

L’Oxford group Seregno col patrocinio del Lions club Seregno Brianza, continuando un positivo connubio in corso da 30 anni, nei giorni scorsi, in sala Gandini, ha consegnato a 12 studenti delle medie e delle superiori su 50 che l’hanno ottenuto il diploma del “Trinity college” di Londra.

Le 50 borse di studio del valore di 800 euro ciascuna sono state offerte dal Lions club Seregno Brianza. L’obiettivo comune di Lions Seregno e Oxford è, come ha sottolineato Luca Motta, co-fondatore con Eva Balducchi dell’istituto linguistico, di “incoraggiare nei giovani il miglioramento delle competenze linguistiche attraverso una metodologia innovativa che pone lo studente al centro di un processo di apprendimento del quale esso stesso è protagonista attivo acquisendo così sicurezza e padronanza delle proprie competenze ed in modo particolare di quelle legate all’oralità finalizzandole all’ottenimento della certificazione internazionale. In tutti questi anni abbiamo contribuito alla formazione .

Studenti segnalati dalle varie direzioni scolastiche della zona che hanno usufruito di una borsa di studio frequentando per sette mesi il corso di lingua inglese, superando poi l’esame scritto e l’orale. Il Lions club era rappresentato dal presidente Ambrogio Dell’Orto e dal vice Mario Novara, mentre per l’Oxford oltre che da Luca Motta, anche dai docenti Marco Galbiati, Wayne Riyli e Roger Yates. Mario Novara ha consegnato ad Andrea Boniolo, 3 Ls Da Vinci di Carate, quale miglior allievo, una borsa di studio di 800 euro, in memoria del suocero socio Lions dottor Franco Colzani che nel suo anno di presidenza aveva presentato il service borse di studio e iniziato la collaborazione con Oxford.

