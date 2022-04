Un gruppo di alunni di prima delle medie don Milani di Seregno prima iniziare l'attività di laboratorio agli orti di via Emilia (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: 160 alunni delle prime medie Don Milani a lezione negli orti di via Emilia All’interno delle ore di tecnologia 160 alunni delle classi prime delle medie don Milani di Seregno hanno fatto lezione negli orti di via Emilia.

All’interno delle ore di lezione di tecnologia, il docente Paolo Conte delle medie don Milani di Seregno, d’intesa con referente dell’ufficio ecologia del comune di Seregno, Franco Formenti, in più tappe ha portato i 160 alunni delle otto classi prime a contatto con la natura. Meglio: nella zona degli orti di via Emilia, i così detti orti del tempo libero di cui si curano, ognuno per il proprio tratto, persone in pensione o che desiderano avere un pezzetto di terra per coltivare in proprio ortaggi e verdure.

Gli scolari a più riprese sono stati accolti dai vari appassionati del giardino e ognuno di loro ha spiegato la sua esperienza mettendoli alla prova con vanga, zappa e forca a dissodare il terreno che in questo periodo è particolarmente duro per mancanza di pioggia.

Gli studenti hanno anche contribuito a tagliare tutte le erbacce che si era prodotte durate i mesi invernali. Soddisfatto di queste visite il decano degli orti Modesto Codegiani. Il professor Conte ha spiegato questa l’esperienza dei suoi ragazzi agli orti del tempo libero servirà non appena la bella serra presente negli spazi verdi della scuola tornerà in funzione.

Il comprensivo Stoppani a questo proposito a partecipato al bando “eden green” e vinto 25 mila euro che saranno destinato a rivitalizzare le attività all’interno della serra nelle ore di laboratorio sperimentale per tutte le 23 classi delle don Milani. Il funzionario comunale Franco Formenti che si è molto adoperato per mettere in contatto le classi coi conduttori degli orti ha ricordato ai presenti che entro martedì 19 aprile scade il termine per presentare domanda per l’assegnazione di un orto urbano, alla quale possono rispondere: cittadino ultrasessantenni; cittadini single; famiglie con minorenni e cittadini in condizioni diverse dalle altre categorie.

Un punteggio è attribuito a chi dimostra di rientrare in una fascia Isee inferiore a 15 mila euro, ma comunque, a scanso di equivoci, tutti possono presentare domanda a prescindere dalla condizione economica del nucleo familiare. Nel territorio di Seregno attualmente sono presenti 179 particelle ubicate negli appezzamenti di vicinale delle Vigne, via Crocifisso, via Emilia e Asti. Per maggior informazioni contattare il servizio qualità e ambiente di via XXIV maggio, telefono 0362 263564/371/372.

