Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregnese condannato per narcotraffico e irreperibile arrestato a Meda dopo aver fatto il vaccino anti Covid Deve scontare 4 anni e 1 mese con condanna definitiva emessa a settembre 2021: i carabinieri del comando provinciale l’hanno cercato e bloccato a Meda mentre usciva dal centro vaccinale.

Ricevuta la dose anti Covid, all’uscita del centro vaccinale, a Meda, ha trovato i carabinieri che lo cercavano dallo scorso settembre in quanto deve scontare 4 anni e 1 mese di carcere per traffico di stupefacenti. Brutta sorpresa per un 52enne seregnese, formalmente residente nel Pavese, che terminati gli accertamenti presso il comando dell’Arma di Monza è stato portato presso la locale casa circondariale.

Sul suo capo pendeva una pena detentiva per essere stato colto mentre trasportava panetti per oltre 50 chili di stupefacenti ed era appunto irreperibile dal mese di settembre scorso quando l’ Ufficio Esecuzioni Penali di Nuoro ne aveva ordinato la carcerazione. I militari, attraverso una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Monza Brianza, anche con pedinamenti e accertamenti sulla vita del ricercato, insieme ai colleghi della Stazione di Seveso, sono riusciti a rintracciarlo all’uscita del centro vaccinale di Meda e ad assicurarlo alla giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA