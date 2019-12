Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: sequestro milionario della Dia a condannato per traffico internazionale di droga La Dia di Bologna ha sequestrato beni di 1,5 milioni di euro nei confronti di un uomo di 53 anni domiciliato in Brianza e condannato a 16 anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Sequestro milionario della Dia di Bologna nei confronti di un uomo condannato a 16 anni per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e agli arresti domiciliari in provincia di Monza e Brianza, dove risulta domiciliato. La Direzione investigativa antimafia bolognese, coadiuvata dalle Articolazioni di Milano e di Brescia, ha sequestrato nelle province di Milano, Monza e Bergamo, 11 immobili, tra fabbricati e terreni, 3 automezzi, oltre a diversi rapporti bancari, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Recentemente condannato dal Tribunale di Bologna nell’ambito della operazione “Double Game”, il 53enne è stato riconosciuto a capo di un’organizzazione criminale specializzata nel traffico internazionale, via mare, di stupefacenti. Tra i vari episodi, significativo è quello del 2014 quando importò in Italia oltre tre tonnellate di hashish dal Marocco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA