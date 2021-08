Senza patente scappa dai carabinieri contromano nel centro di Giussano, in un box un arsenale di attrezzi da scasso Un uomo di 45 anni già noto per numerosi reati commessi in Brianza è stato arrestato dai carabinieri di Giussano: viaggiava su un’auto con le targhe coperte, è scappato contromano, aveva in un box un arsenale di attrezzi da scasso.

Viaggiava senza patente su un’auto con le targhe coperte dal nastro adesivo. E quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt per un controllo, ha invertito la marcia e accelerato scappando contromano e guidando pericolosamente a zig zag. È successo sabato a Giussano intorno alle 13.30, protagonista un uomo di 45 anni, ufficialmente senza fissa dimora, già noto alla giustizia per diversi reati commessi in tutta la Brianza.

I militari della stazione locale si sono messi all’inseguimento da viale Como, poi nelle vie Foscolo e Leopardi. Raggiunto e fermato dopo circa un chilometro, è stato trovato in possesso di due cacciavite di grosse dimensioni, due piedi di porco, una tenaglia, due torce, un passamontagna, un paio di guanti in lattice, un rotolo di nastro adesivo.

Giussano arresto fuga e arsenale di attrezzi da scasso

In un box a disposizione a Besana in Brianza sono stati ritrovati anche un martello pneumatico con varie punte, un flessibile con vari dischi, due telefoni cellulari, due ricetrasmittenti, un coltello da cucina. Tutto finito sotto sequestro.

L’uomo, noto soprattutto furti di casseforti dei supermercati e nelle abitazioni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli. L’arresto è stato confermato nel processo per direttissima, l’indagato è stato rimesso in libertà con l’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.

