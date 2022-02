Senza Green pass e fuori da Spazio città, il Comune spiega perché e come comportarsi La replica del Comune di Vimercate alla signora che aveva raccontato di non aver potuto accedere venerdì 4 febbraio allo sportello di Spazio Città per ritirare la nuova carta d’identità perché sprovvista di Green Pass.

«Noi rispettiamo la legge e siamo tenuti a chiedere il Green Pass a tutti coloro che si recano in municipio – ha spiegato l’assessore con delega a Spazio Città, Mariasole Mascia - La cittadina si è presentata senza il certificato verde e senza nemmeno presentare la documentazione di esenzione al vaccino, per questo non è stata fatta entrare. Tutto il resto è pura invenzione. Anzi per risolvere al meglio la questione sono stati proprio gli uffici a suggerire alla signora di delegare una sua conoscente per ritirare il documento. La prossima volta chiunque dimostri che non può vaccinarsi per una serie di patologie con la documentazione medica in mano, che attesti la situazione sanitaria, verrà fatto entrare come si legge dalle faq del Ministero della Salute».

Questa è la risposta ufficiale che giunge da Palazzo Trotti, dopo che Levati nella giornata di sabato 5 febbraio ha inviato una lettera piccata al sindaco Francesco Cereda in cui racconta tutto l’episodio.

