Senza biglietto del bus, tenta di fuggire e aggredisce due controllori a Monza

Altri due controllori del bus aggrediti a Monza: è accaduto martedì 6 marzo quando un 24enne originario della Costa D’Avorio in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato politico, sprovvisto di biglietto, mentre si trovava su un bus della linea Net Z201 S. Albino - Monza - S. Alessandro, in corso Milano, alla richiesta di un documento per redigere la contravvenzione amministrativa, ha prima cercato di allontanarsi, quindi, bloccato, ha innescato una colluttazione con i due controllori, rimasti contusi, che l’hanno denunciato alla polizia.

