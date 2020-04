Senago, prende il sole sul prato con i figli e rifiuta di mostrare i documenti: doppia multa e denuncia Doppia multa e denuncia a piede libero per una donna di 38 anni che ha pensato di andare a prendere il sole con i figli in un’area verde nei pressi del canale scolmatore a Senago violando le disposizioni per il contenimento del coronavirus.

Visto che era una bella giornata ha pensato bene di sdraiarsi a prendere il sole con i figli in un’area verde pubblica nei pressi del canale scolmatore a Senago in barba ai decreti per il contenimento del coronavirus. Non è sfuggito alla Polizia locale il comportamento di una mamma di 38 anni che così è stata sanzionata. La donna e i suoi bambini, oltre a non essere in casa, non indossavano neanche la mascherina così è scattata una doppia multa. Con il suo comportamento arrogante però è riuscita a peggiorare ancora di più la sua situazione. La 38enne infatti si è rifiutata categoricamente di mostrare agli agenti i propri documenti. Gli uomini in divisa, vista questa irremovibilità, se ne sono andati ma, al termine di una breve indagine, il giorno successivo sono riusciti a risalire al nominativo della donna che così è stata anche denunciata a piede libero per essersi rifiutata di consegnare i documenti a un Pubblico Ufficiale.

