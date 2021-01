Senago e l’appello al giovani dai 15 ai 25 anni «Aiutateci a colorare la nostra città» Concorso per realizzare murales nei parchi e nelle aree verdi e dipingere la panchine. Il Comune invita alla partecipazione con il progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con Anci Lombardia dal titolo “La città dei giovani”. Via libera sino a metà febbraio alla presentazione dei bozzetti.

Ridare colore a Senago. E’ questo l’obiettivo di “Coloro la città”, concorso artistico indetto dall’amministrazione comunale e riservato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Questi ultimi potranno dare sfogo alla loro creatività realizzando murales e decorando le panchine dei parchi cittadini. La partecipazione all’iniziativa, che rientra nel progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con Anci Lombardia dal titolo “La città dei giovani”, è gratuita ma è necessaria la presentazione di un bozzetto che illustri in maniera dettagliata il soggetto che si vorrà realizzare sul murales o la decorazione di una o più panchine. Questa dovrà essere inviata entro il 12 febbraio alla mail [email protected] Una commissione giudicherà i progetti presentati che verranno realizzati con le bombolette spray e i colori acrilici forniti dal Comune. Per queste opere sono stati messi a disposizione dei muri all’oratorio di via Repubblica, alle scuole di via Liberazione e di via Repubblica e al parchetto di via Neruda mentre potranno essere decorate le panchine del parco di villa Monzini e di via Ungaretti. Gli autori dei primi quattro progetti scelti riceveranno come premio un buono spesa del valore di 250 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA