Don Bruno Maggioni ex Limbiate in tv da Cattelan su Rai1

Sempre amato a Limbiate, don Bruno Maggioni gioca con Alessandro Cattelan su Rai1 Don Bruno Maggioni, per molti anni parroco a Limbiate al Villaggio Giovi, ospite di Alessandro Cattelan nella seconda e ultima puntata di “Da Grande” su Rai Uno. Ha giocato con Raoul Bova.

Don Bruno Maggioni, per molti anni parroco a Limbiate, al Sacro Cuore di Villaggio Giovi, di nuovo in tv. Ad ospitarlo Alessandro Cattelan nella seconda e ultima puntata di “Da Grande” su Rai Uno. Il sacerdote, oggi parroco dell’unità pastorale Alta Valsassina e ancora molto amato a Limbiate, si è prestato per un gioco che ha visto protagonista Raoul Bova, che è stato chiamato a prendere il posto di Terence Hill nei prossimi episodi della serie tv Don Matteo.

LEGGI Le notizie su don Bruno Maggioni, l’addio a Limbiate e le esibizioni canore

All’attore è toccato il compito di scoprire tra 5 preti (4 finti) quello vero: don Bruno. Impossibile non individuare il prete noto per saper allietare matrimoni e battesimi con le sue interpretazioni canore e la sua allegria.

Don Bruno si è concesso anche una battuta: “Un colletto così bello non l’ho mai avuto e pensate che una volta l’ho perso, mi sono fermato in un negozio e ho comprato un fustino di detersivo e ho usato il manico come colletto: ho brevettato un nuovo modello”.

