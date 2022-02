Sei ragazze fatte prostituire: arrestata una 53enne brianzola Operazione della Squadra Mobile della Polizia di Bergamo sotto il coordinamento della locale Procura: la donna, 53nne, avrebbe gestito lo sfruttamento in due appartamenti a Bergamo e in provincia di Milano.

Avrebbe fatto prostituire sei giovani donne straniere in due appartamenti nella sua disponibilità, a Bergamo e in provincia di Milano (entrambi sottoposti a sequestro preventivo) una italiana di 53 anni residente in provincia di Monza e Brianza arrestata nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Bergamo nell’ambito di un blitz anti prostituzione tra a città orobica, Milano e la Brianza. Gli agenti hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo: la 53enneè accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo, è scaturita da segnalazioni anonime circa un viavai sospetto da un appartamento della città: è emerso che la brianzola avrebbe fatto prostituire giovani donne straniere attraverso la pubblicazione di annunci su siti internet di sesso a pagamento. La 53enne, sempre secondo le indagini, avrebbe tenuto i contatti con i clienti e stabilito gli importi delle singole prestazioni trattenendo per sé la metà del compenso ricevuto dalle ragazze.

