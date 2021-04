Sei auto senza revisione e una radiata: «Ma cosa circola per Caponago?» Se lo domanda il sindaco Monica Buzzini dopo il report dei controlli effettuati martedì 27 aprile dalla polizia locale, nessuno dei sanzionati è risultato residente. Oltre alle sanzioni, sequestrato un veicolo e ritirata una patente.

Sei mancate revisioni, due sanzioni per mancanza di documenti, un veicolo in circolazione anche se radiato, uno con la targa di prova e senza documenti, uno con la patente non UE e non convertita, un incidente tra un’auto e una bicicletta: è la cronaca dell’attività svolta, in un giorno qualunque, dalla polizia locale di Caponago.

I dati si riferiscono infatti all’azione messa in campo dagli agenti del comando guidato da Gabriele Garberoglio nella giornata di martedì 27 aprile. Gli agenti, oltre a comminare sanzioni hanno anche proceduto al sequestro di un veicolo e al ritiro di una patente di guida.

«A me questi numeri stupiscono sempre - il commento della sindaca Monica Buzzini -. Nessuno dei sanzionati era tra l’altro caponaghese, mi domando cosa giri per le nostre strade. Un grazie doveroso alla nostra polizia locale per l’importante lavoro che svolge per la sicurezza stradale».

