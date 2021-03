Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

SeguoModa: Sara Rogari e le sua pagina Instagram oltre i 200mila follower Ha 25 anni, è di Brugherio e ha iniziato per passione a curare una pagina Instagram dedicata alla moda. SeguoModa, appunto. Ora i post di Sara Rogari hanno oltre 200mila follower.

Oltre 200mila follower. È l’incredibile traguardo che una giovane brugherese ha raggiunto con la sua pagina Instagram dedicata alla moda: SeguoModa. La 25enne Sara Rogari, laureata in architettura, aveva solo 16 anni quando si è lanciata per gioco in quest’avventura fornendo foto-consigli di stile alle donne.

Cosa fa tendenza, dove trovarlo, quanto costa, a cosa abbinarlo e perfino i codici del prodotto: un servizio di consulenza gratuito del quale appunto 200mila persone approfittano. Dietro ci sono un occhio sempre aggiornato, un gusto personale e tanto lavoro di ricerca sulle nuove tendenze, dai negozi ai luoghi più frequentati di Milano. Covid permettendo. La pagina di Sara riscuote da tempo l’interesse di diversi marchi, ha generato anche diverse collaborazioni, ma per ora la brugherese non intende venderlo.

