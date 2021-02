Segnalibri speciali a Ronco Briantino: sono “made La Rosa blu” Sono stati realizzati dalle ragazze e dai ragazzi della cooperativa sociale nell’ambito di un progetto di inclusione e da qualche giorno sono a corredo dei testi a disposizione nella biblioteca civica cittadina.

Un segnalibro, un ponte per l’inclusione sociale. Da qualche giorno infatti i libri ritirati in biblioteca sono accompagnati da dei segnalibro speciali. Sono quelli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi della cooperativa sociale La Rosa blu.

L’iniziativa nasce da un esigenza: «L’emergenza Covid ha costretto le realtà che operano con persone affette da disabilità a rinunciare a molte delle attività sul territorio - si legge in un nota sull’iniziativa - a discapito della tanto importante inclusione sociale. Come fare allora per creare ponti e relazioni con le realtà locali nonostante i limiti posti dall’emergenza sanitaria? Da questa esigenza nasce la collaborazione tra Cooperativa Sociale La Rosa Blu, presente in paese, e la Biblioteca Comunale. Grazie al contributo delle educatrici infatti, sono stati donati segnalibri fatti a mano dai ragazzi e dalle ragazze della cooperativa, da inserire nei libri presi in prestito dai cittadini ronchesi».

L’idea nasce nell’ambito del progetto “Totem - Cantieri d’inclusione sociale” a cui La Rosa Blu aderisce. Il progetto è promosso dalla cooperativa Solaris e coinvolge operatori, familiari di persone con disabilità, volontari dei servizi, associazioni, cooperative e istituzioni del territorio, con la finalità di promuovere una disabilità che è essere parte attiva all’interno del territorio, contribuendo così al bene comune.

