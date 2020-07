Seregno investimento fattorino via San Vitale (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno, paura per un corriere investito in via San Vitale Un corriere che aveva appena effettuato una consegna è stato investito in via San Vitale a Seregno giovedì mattina. Soccorsi in codice rosso, trasporto per accertamenti in ospedale a Desio. Dinamica al vaglio della polizia locale.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Seregno, il ferito alla fine è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Desio. Ma i soccorsi in via San Vitale giovedì mattina sono stati attivati in codice rosso per un corriere investito da un’auto poco dopo le 11. Secondo quanto appreso sembra che l’uomo, tornando verso il camion dopo una consegna, sia finito sulla strada forse dopo aver perso l’equilibrio. Quello che è certo è che non è stato evitato da un’auto in arrivo e ha colpito il parabrezza. I timori per il trauma alla testa ha portato sul posto automedica e ambulanza. Alla polizia locale il compito di ricostruire cio che è successo.

