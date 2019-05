Secondo Friday for future a Monza, in migliaia allo sciopero per il clima A segno anche il secondo sciopero per il clima organizzato a Monza dagli studenti all’interno dei Fridays for future: in migliaia in città per corteo concluso in piazza Trento.

«Facciamoci sentire» avevano detto alla vigilia i ragazzi dei Fridays for future e così è stato: anche venerdì 24 maggio sono stati migliaia i partecipanti al secondo appuntamento a Monza per lo sciopero per il clima. Con un’agenda di richiesta questa volta alla mano e l’intenzione di “farsi sentire” una volta di più da quanti sembrano averli ignorati: politici e scuole, i destinatari della lettera che i ragazzi hanno inviato nelle scorse settimane chiedendo l’impegno di tutti a favore del miglioramento climatico e in difesa del pianeta. Caduta, dicono, quasi del tutto nel vuoto.

Questa volta gli organizzatori hanno deciso di organizzare anche un corteo che da piazza Citterio, i boschetti reali, ha toccato i luoghi delle scuole superiori monzesi (le Canossiane e il Dehon, per poi raggiungere il polo costituito da Frisi, Hensemberger e Mosè Bianchi) fino all’arrivo in piazza Trento e Trieste per attirare l’attenzione anche di chi finora non ha aderito alla protesta.

