Scuole superiori in presenza: giovedì studenti e prof in piazza a Monza Giovedì studenti, docenti e l’intero comparto scolastico scendono in piazza a Monza per chiedere il rientro a scuola in totale sicurezza.

Giovedì studenti, docenti e l’intero comparto scolastico scendono in piazza a Monza per chiedere il rientro a scuola in totale sicurezza. “Se non l’avete ricostruita voi lo faremo noi!”: questo lo slogan del presidio, in programma nel pieno rispetto delle misure richieste dalla zona rossa, organizzato dall’Unione degli studenti monzese che vuole coinvolgere tutte le componenti del mondo della scuola.

Dalle 16 in piazza Trento e Trieste sarà, dove nei giorni scorsi erano stati i genitori a scendere in campo sempre per lo stesso motivo: “La riapertura delle scuole, stanchi della didattica a distanza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA