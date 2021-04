Arcore scuola materna via Beretta (Foto by Michele Boni)

Scuole materne di Arcore, dal 3 maggio si tornerà all’orario di uscita tradizionale Non più alle 14.30 bensì alle 16 grazie a una riorganizzazione dei turni degli insegnanti. Verso una soluzione anche il problema strutturale della scuola di via Beretta con alcune aule troppo vicine al cancello che dà sulla strada.

I bambini delle scuole materne di Arcore a partire dal 3 maggio resteranno a scuola fino alle 16 e non più fino alle 14.30 come avvenuto negli ultimi mesi. Tra poco più di una settimana torneranno infatti in vigore gli orari tradizionali delle lezioni, dalle 8 alle 16, grazie a una riorganizzazione dei turni degli insegnanti.

Un cambio discusso giovedì sera 22 aprile in consiglio d’istituto mentre venerdì 23 aprile c’è stato un incontro tra la preside dell’istituto comprensivo Monginevro, Marta Chioffi, e l’assessore all’Istruzione Paola Palma. Resta da capire come, riorganizzando i turni degli insegnanti, che fino a qualche giorno fa dovevano lavorare in compresenza nelle classi, con il medesimo personale si riescano a coprire più ore di lezione.

Al contempo anche il problema strutturale della scuola di via Beretta che ha alcune aule troppo vicine al cancello che dà sulla strada, col rischio che qualche bimbo si mettesse in pericolo, non appare più così insormontabile. In attesa di avere delucidazioni dalla dirigente scolastica, nei prossimi giorni, ad esultare sono anzitutto i genitori che avevano addirittura minacciato di iscrivere i figli in altre scuole dei paesi limitrofi.

«Siamo veramente contenti di questo risultato – ha detto l’assessore Palma – Anch’io ho avuto tre figli e capisco il disagio per una mamma e un papà che devono ritirare il figlio alle 14.30 o farsi aiutare da nonni o babysitter soprattutto in un momento complicato come questo. Abbiamo intenzione di far ripartire anche il doposcuola già a maggio, fino alle 17.30, per i genitori che lavorano». Insomma nel giro di una settimana i bambini che finora uscivano dai plessi alle 14.30 potranno fermarsi addirittura tre ore in più aggiungendo all’orario normale il post scuola.

