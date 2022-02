Scuole, i progetti di Monza e Brianza approvati e candidati ai fondi Pnrr in Lombardia Regione Lombardia ha comunicato di avere approvato le graduatorie dei progetti per gli interventi nel patrimonio scolastico che saranno pagati non dalle province e dai comuni, ma grazie ai fondi governativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Regione Lombardia ha comunicato di avere approvato le graduatorie dei progetti che costituiscono “l’elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica, finalizzato a valorizzare i progetti di comuni, città metropolitana e province lombarde all’interno dei bandi Pnrr emanati dal Ministero dell’Istruzione”.

Riguardano i nidi, le mense scolastiche, le strutture di competenza comunale e quelle gestite dalle Province.

A Monza si tratta di quattro progetti, che si traducono in interventi di riqualificazione che potrebbero prevedere spese per 44 milioni di euro (la voce “spesa ammissibile proposta”). Per quanto riguarda gli edifici comunali, sono stati ammessi i progetti di “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola secondaria Zucchi” (per una spesa ammissibile di 13 milioni, come tutti gli altri ancora senza nessuna fase progettuale), così come l’“Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria Salvo D’Acquisto” (11.400.000 euro).

Alla Provincia vanno risorse per “Intervento di miglioramento sismico Itcg Mapelli” (5.732.102,17 euro) e “Intervento di miglioramento sismico Iti P. Hensemberger” (13.882.129,58 euro).

In provincia riguardano la demolizione e la ricostruzione dell’asilo nido di Verano Brianza, interventi al nido Aquilone di Seregno, all’Andersen di Brugherio, la costruzione del nuovo nido di Palazzolo (Paderno Dugnano).

E poi, per la tipologia 3, il rifacimento delle mense alle elementari Falcone e Borsellino di Triuggio, il nuovo centro cottura unico di Seregno, la nuova mensa di Besana in Brianza, il nuovo edificio mensa e spazio polifunzionale della scuola di via Sant’Anna a Brugherio.

La Regione ha mandato gli elenchi al ministero, che deciderà cosa e quanto finanziare.

«Questa risposta da parte del territorio - ha detto l’assessore regionale Fabrizio Sala - testimonia quanto sia importante il tema dell’edilizia scolastica. Mette inoltre in luce l’importanza di agire in un’ottica di sistema, indispensabile affinché le risorse del Pnrr possano portare un effettivo valore aggiunto ai territori e ai cittadini lombardi».

Nei prossimi giorni, Regione Lombardia pubblicherà anche le graduatorie relative ai progetti costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole d’infanzia (fascia 3-5 anni) e ai progetti di palestre e impianti outdoor delle scuole.

