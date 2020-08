Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Via libera all’apertura delle scuole dell’infanzia il 7 settembre

Scuole dell’infanzia, come non detto: «In Lombardia potranno aprire il 7 settembre» Nota del ministro Azzolina: «Non c’è nessun impedimento» e dalla Regione: «Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal ministro che conferma la nostra competenza a fissare l’inizio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia»

Con una nota, il ministro dell’Istruzione Azzolina ha precisato che le scuole dell’infanzia potranno aprire i battenti il 7 settembre e non il 14. «Non c’è nessun impedimento, le Regioni possono farlo» ha precisato il Miur. E dalla Regione è arrivata la risposta favorevole dell’assessore all’Istruzione Melania De Nichilo Rizzoli: «Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal ministro Azzolina che conferma la nostra competenza a fissare l’inizio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia. Una competenza che il Governo aveva avocato a sé nell’ambito degli ultimi provvedimenti in materia di coronavirus e che ci impediva di attuare quanto deciso da tempo dall’esecutivo della Regione Lombardia. La delibera approvata tempo fa da Regione Lombardia, infatti, ne stabiliva l’inizio il 7 settembre».

Un anticipo al 7 settembre rispetto al 14 delle altre scuole era già stato condiviso in Giunta regionale - ha detto ancora l’assessore- «accogliendo le richieste avanzate da alcuni esponenti degli Enti locali, dai gestori delle scuole private e soprattutto dalle famiglie lombarde».

© RIPRODUZIONE RISERVATA