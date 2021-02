Scuola, verso la class action per i viaggi studio cancellati dal Covid-19

La protesta è partita da Monza, dai genitori di studenti iscritti al Mosé Bianchi che avevano prenotato e saldato gli stage in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania bloccati a causa della pandemia. La scuola ha restituito quanto aveva in cassa, ma la maggior parte delle quote erano già state versate alle agenzie.