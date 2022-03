Scuola, tre corsi di formazione post diploma al via ad aprile al Gandhi di Besana Al via il 4 aprile 2022 tre corsi post diploma all’istituto superiore “M.K. Gandhi” di Besana in Brianza: cyber security management, sustainable management, heritage marketing management.

L’istituto superiore “M.K. Gandhi” di Besana in Brianza pensa anche al post diploma. Lo fa prendendo parte a un nuovo progetto che offre corsi gratuiti per la formazione di figure professionali volute e richieste dalle aziende sul territorio.

La fondazione Ammi (Academy of Management for Made in Italy, vale a dire l’Academy che forma i futuri manager del Made in Italy), di cui l’istituto besanese fa parte in qualità di socio fondatore, sta per avviare 3 percorsi Its (Istruzione Tecnica Superiore), con la collaborazione di aziende e atenei di eccellenza, riservati a giovani inoccupati, di età compresa fra 18 e 29 anni.

I corsi spaziano da cyber security management, che studia i sistemi IT e la loro vulnerabilità, a sustainable management, legato al climate change e all’economia politica di sviluppo sostenibile, e ancora a heritage marketing management, sul digital marketing dei beni culturali.

I percorsi di formazione prenderanno il via il 4 aprile 2022 e garantiranno competenze tecniche altamente specialistiche, proprio quelle richieste dalle aziende che collaborano con il progetto e che assumono giovani; soft skill di comunicazione, valorizzazione di sé, organizzazione, lavoro di squadra, negoziato, intelligenza emotiva, job placement; skill digitali avanzatissime grazie a didattica 100% multimediale e uso di software e hardware d’avanguardia.

I corsi proposti sono in linea con gli indirizzi presenti all’interno dell’istituto “Gandhi” e sono un’ottima occasione per i diplomati di ottenere una specializzazione che li inserisca nel mondo del lavoro. Garantiscono, infatti, un tirocinio in un’azienda leader con possibile assunzione in apprendistato.

Il “Gandhi” avvia, dunque, questo nuovo progetto con soddisfazione: non si limita a portare al diploma i propri studenti ma li accompagna in un possibile percorso che consenta loro di affrontare con maggiori e più solidi strumenti il futuro. Lunedì 14 marzo ci sarà la presentazione del progetto agli ex studenti.

