Scuola superiori di Monza e Brianza: il piano provinciale per il rientro (non sempre in presenza) La Provincia di Monza e Brianza presenta il piano per il rientro nelle scuole superiori: tutti in presenza al primo e all’ultimo anno, rientro scaglionato per gli altri studenti. L’elenco dei cantieri scuola per scuola.

«La volontà e l’impegno della Provincia è consegnare ai dirigenti scolastici entro la data di apertura dell’anno scolastico 2020/2021 spazi sicuri per fare rivivere le classi rimaste vuote dal 24 febbraio e permettere la ripresa della didattica e quindi della socialità che è mancata ai ragazzi»: parola del presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, che giovedì 3 settembre ha illustrato la “Missione scuola” portata avanti nel corso dei mesi estivi per garantire il maggior rientro in presenza possibile delle superiori del territorio.

«In accordo con i dirigenti sono state valutate tutte le opzioni, consapevoli che un rientro al 100% subito non è possibile anche in relazione al tema del trasporto pubblico che rimane un nodo da sciogliere e che la Provincia sta seguendo in sinergia con l’Agenzia di bacino».

Il piano prevede un rientro scaglionato in cui sono gli alunni del primo ed ultimo anno ad avere la precedenza - scrive l’ente -: 7.093 sono i primini che si affacciano per il primo anno ad una nuova realtà scolastica e 5.466 sono gli alunni che stanno per affrontare l’ultimo anno scolastico in vista della maturità. “L’obiettivo è di fare rientrare il 60% degli alunni in presenza fin dal primo giorno, e garantire un rientro scaglionato per il restante 40% che alternerà presenza con didattica a distanza”.

I numeri, allora: in Brianza ci sono 6.669 studenti delle seconde classi, 6.224 delle terze e infine 5.681 delle quarte, mentre per gli istituti professionali la percentuale in presenza dovrebbe avvicinarsi al 100% per garantire lo svolgimento delle attività laboratoriali.

Attraverso fondi propri e regionali, la Provincia ha nel frattempo provveduto a una serie di interventi milionari negli istituti, passati anche dal semplice rifornimento di arredi scolastici come 1.775 banchi monoposto, 55 cattedre, 40 tavoli e 1.655 sedie per studenti e 55 per docenti. Resta il nodo fondamentale del trasporto pubblico, che l’ente monzese conferma essere “uno dei nodi più complicati da gestire per garantire condizioni di sicurezza negli spostamenti degli alunni anche in riferimento al taglio delle risorse subito nel corso degli anni”.

“Le ultime indicazioni governative hanno confermato la capienza delle vetture pari all’80%: la Provincia MB, nel corso dei mesi estivi, ha elaborato un atlante – grazie alla collaborazione degli istituti scolastici – per ricostruire gli spostamenti degli studenti partendo dalle destinazioni iniziali utile alla definizione della programmazione del servizio in sinergia con gli orari di ingresso/uscita delle scuole. Si prevede che le criticità maggiori potrebbero derivare sulle linee a servizio di quegli istituti che ancora non hanno adottato alcun provvedimento programmatorio da mettere in sinergia con il servizio di trasporto pubblico”.

«Stiamo collaborando in stretta sinergia con l’agenzia di bacino che sta riorganizzando il servizio con la consapevolezza che non è possibile riproporre per questo anno scolastico le modalità adottate in passato, a causa delle regole sul distanziamento sociale - ha detto Santambrogio - . Sarà necessario intervenire più volte per cercare di rendere il servizio adattabile alle diverse esigenze: da un lato, della ridotta capienza dei veicoli, dall’altro delle eventuali modifiche all’orario delle lezioni introdotte dagli istituti scolastici, nonché dell’attuazione – o meno – di forme di didattica a distanza. Tutti fattori che possono comportare la necessità di modificare, aggiungere o eliminare corse su determinate linee o gruppi di linee».

L’ELENCO DEI LAVORI PROGRAMMATI DALLA PROVINCIA:

Besana Brianza- IISS Gandhi Succ: tinteggi delle aule poste al piano 1° e del relativo corridoio succursale a seguito di interventi di messa in sicurezza soffitti delle aule demolizioni divisori aule, prevista ultimazione dei divisori dei ripristini del controsoffitto; tinteggi ; impianto di illuminazione a Led e impianti per lavagne LIM nelle aule coinvolte dagli interventi

Cesano Maderno – ITC “Versari” : sistemazioni interne dei controsoffitti e impianto di illuminazione completamente distrutto zona laboratori causa evento atmosferico, realizzazione di divisorio laboratorio informatica e relativa tinteggiatura e sdoppiamento linea elettrica per realizzazione di due aule; realizzazione nuovi pluviali, onde poter eliminare allagamenti dovuti ad eventi estremi; si sta analizzando tecnicamente la possibilità di completare i lavori di ristrutturazione del piano Interrato lato Bar per recuperare ulteriori spazi

Desio- L.S/L.C. “Majorana”: rimozione lavagne e tinteggiature delle relative specchiature in 35 Aule onde ricevere installazione di altrettante lavagne LIM “per sdoppiamento aule con didattica seguita da casa”; aula ricevimento parenti demoliti completamente tutti gli spazi e ultimata rasature perimetrali. In completamento il pavimento e la tinteggiatura della nuova aula recuperata; demolizione alloggio custode e nuovo varco accesso diretto all’interno istituto( lavoro provvisoriamente sospeso e che verrà ripreso in coda); sistemazione di tutti bagni non funzionanti con rifacimento di reti fognarie incassate per recupero di un aula oggetto di continui allagamenti ultimati; avvio procedura per la realizzazione della palestra

Limbiate ITAS “Castiglioni”: demolizione parete divisoria per allargamento aula presso la Villa Pusterla imbiancatura completa degli spazi rifacimento illuminazione a LED; demolito bagno zona spogliatoio per futura realizzazione bagno disabili che verrà completato entro il 18/09/2020; ultimata prima fase manutenzione serramenti stalla; rimosso intonaco ammalorato stalla per adeguamento spazio didattici all’aperto; i lavori di completamento aula rimessaggio e locali da adibire alla produzione del vino verranno completati entro il mese di ottobre

Limbiate ITCS “E. Morante”: ultimata demolizione alloggio custode e varco accesso ex panificio ( lavoro provvisoriamente sospeso e che verrà ripreso in coda); tinteggiatura e rimozione armadi incassati nelle pareti onde recuperare spazio all’interno delle aule; tinteggio completo di n° 4 locali; abbattimento barriere architettoniche per sdoppiamento nuovo ingresso; lavori di sistemazione bagni; adeguamento impianti elettrici e telefonici nuovo spazio adibito a segreteria; in corso lavoro per rifacimento linee impianto di riscaldamento

Lissone- I.S.I.S. “Europa unita”: sostituite cupole spogliatoi e riparazione copertura; sistemazione guaine copertura spogliatoi ultimata (manca copertura palestra); rappezzi e tinteggiature spogliatoi; lavorazioni aula video; laboratorio di costruzioni rimozione di tutti gli impianti con tinteggiatura locale e ripristino pavimenti per recupero aula di grandi dimensioni; sistemazione di tutti i bagni non funzionanti; riadeguamento impianto illuminazione locali adeguati; completati i lavori di rifacimento completo di alcune porzioni di copertura (interventi straordinari)

Lissone IPSIA” Meroni”: pavimentazione uffici ultimata e ripristino pluviale spostato all’esterno del fabbricato eseguito; sistemazione di numero 4 bagni disabili e manutenzione varia su impianto idrico sanitario; risistemazione porte bagni spogliatoi e bagni palestra; in completamento lavori di risistemazione zona spogliatoi

Meda “Marie Curie”: demolizione divisori; tinteggiature; placcatura parete e tinteggio; lavori di adeguamento impianto di illuminazione aule; sostituzione lucernario laboratorio e risistemazione impianto di areazione bagni verranno ultimati entro il mese di settembre

Monza ITIS “Hensenbergher”: demolizione, ripristino delle pavimentazioni e tinteggiatura locali; rifacimento completo coperture laboratori ultimato ( Intervento lavori straordinari)

Monza ITC “Mapelli”: demolizione parete aula al P.T. e tinteggiatura nuovo spazio con impianto di illuminazione al LED completato

Vimercate-ITC “Vanoni”: demolizione divisori ultimata; costruzione divisori; rimozione rifiuti e smantellamento laboratorio di chimica; tinteggi entro 1/09; spostamento quadro elettrico e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione a Led con sdoppiamento linee per nuovi adeguamenti spazi; realizzate 5 nuove aule

Desio ITIS “Fermi”: verifica copertura; completamento lavoro per il rifacimento completo della copertura blocco laboratorio e auditorium; si sta valutando la realizzazione di studioli ingresso palazzetto sportivo

Meda IIPSCT “Milani”: smantellamento completo laboratorio di chimica rimozione pavimento in PVC ultimati; data ancora da confermare per rifacimento massetto pavimento e ripristino pareti e impianto di ultimazione

Carate Brianza ITIO “Leonardo Da Vinci”: in fase di realizzazione pareti per creare n° 5 aule nel corpo biblioteca e auditorium e due aule corpo principale al piano interrato; interventi di ripristino bagni non funzionanti; intervento per la ricerca della situazione di infiltrazione di acqua corpo biblioteca e auditorium; i lavori proseguiranno sino al 30/09/2020

ITIS “ Majorana” di Cesano Maderno: in realizzazione lavori inerenti la suddivisione di un laboratorio in due spazi con ripristino impianti e ripristino pareti

IPSIA “Ferrari” Monza: demolizione parete deposito/ aula grafica e ripristino spazio completato; chiusura cassonetti avvolgibili verranno eseguiti entro il 18/09/2020

IM C. “Porta” Monza: rimozione pedana in legno aula da recuperare lavoro ultimato;

ITC “ King” Muggiò: sistemazione di alcune piastrelle pavimentazione esterna per creazione sdoppiamento ingresso alla scuola compresa la sistemazione del cancello di ingresso; i lavori di ripristino impermeabilizzazione soletta ingresso principale e risanamento strutture in C.A. i lavori verranno eseguiti entro il mese di ottobre con cronoprogramma concordato con la scuola

Liceo “Zucchi” Monza: si sta verificando intervento per sistemazione bagni con video ispezione delle reti fognarie

ITIS “ Einstein – IPSIA Floriani- ITC Vanoni – LS Banfi” di Vimercate (opere concordate in data 24/08/2020): in programmazione percorsi da realizzare per sdoppiamento ingressi alle scuole; manutenzione bagni sistemazione porte e finestre in programma; i lavori di demolizione parete aula zona nuovo plesso Banfi verrà pianificato a breve

L.S. “Paolo Frisi “di Monza: adeguamento spazio adibito ad alloggio custode verrà ultimato entro il 15/11/2020

“IIS S Modigliani “ di Giussano: lavori di adeguamento spazi appartamento custode

IPSCT “ Olivetti “ Monza: sostituzione porta U.S. e ripristino scala di emergenza i lavori verranno ultimati entro il 13/11/2020

Sono inoltre previsti al Centro scolastico di Vimercate il ripristino e la riqualificazione dei camminamenti esterni mediante impermeabilizziazione del solaio di calpestio (169.065,95 euro); all’Europa Unita di Lissone la sostituzione di tutti gli infissi esterni (1.824.490 euro); al Mapelli di Monza il rifacimento della copertura della palestra (545.621 euro); al Morante di Limbiate il rifacimento della copertura edificio ex Rivola (195.289 euro); al Centro scolastico di Seregno il rifacimento della copertura al palazzetto dello sport e sostituzione dei lucernai (196.627 euro).

