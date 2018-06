Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scuola, proposta di legge della Lega brianzola per l’educazione civica sui banchi Trentatré ore di educazione civica nel programma della scuola dell’obbligo. I deputati della Lega Massimiliano Capitanio e Giulio Centemero hanno presentato un progetto di legge per l’insegnamento curricolare della materia in tutte le scuole primarie e secondarie.

Trentatré ore di educazione civica nel programma della scuola dell’obbligo, una alla settimana. I deputati della Lega Massimiliano Capitanio e Giulio Centemero hanno presentato un progetto di legge per l’insegnamento curricolare dell’educazione civica in tutte le scuole primarie e secondarie.

Il documento propone l’educazione civica tra le materie d’esame in terza media e l’istituzione di un premio Miur “Educazione civica” per i migliori progetti e le best practice.

“Oltre all’insegnamento della Costituzione (quanto mai di attualità oggi), nel rispetto dell’autonomia scolastica, proponiamo che siano oggetto di educazione civica l’educazione alla legalità e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, l’educazione ambientale, l’educazione stradale, l’educazione alimentare, l’educazione al bello, l’educazione al volontariato e il contrasto alle dipendenze (droghe, alcol, ludopatia)”, dicono gli onorevoli brianzoli.

“L’educazione civica venne introdotta dal ministro dell’Istruzione Aldo Moro nel 1958 - commentano ancora - Dopo 60 anni di limbo è giunto il momento di consegnare a questa materia spazi e argomenti precisi. Il rapporto Eurispes 2018 conferma che il 67,8% è favorevole alla sua reintroduzione nelle scuole e i dati sulla conoscenza della Costituzione o su emergenze quali bullismo, ludopatia, consumo di droghe, reati stradali non fanno che confermare questa emergenza. C’eravamo già confrontati in fase di stesura con il dottor Marco Bussetti e siamo certi che, nel suo nuovo ruolo di ministro dell’Istruzione, ci potrà offrire piena collaborazione”.

