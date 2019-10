Scuola, orientamento dopo le superiori: la mappa del Campus di Mosé Bianchi, Frisi e Hensemberger È tempo di orientamento anche per gli studenti prossimi al diploma e a Monza torna il Campus organizzato da Mosè Bianchi, Frisi e Hensemberger. Appuntamento per venerdì 18 ottobre, chi è presente e dove.

Non solo scuole superiori, ma anche università. È tempo di orientamento anche per chi è prossimo al diploma e a Monza torna il Campus organizzato da IIS Mosè Bianchi, Liceo Frisi e ITI Hensemberger, del complesso scolastico di Monza-centro. L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre dalle 14.30 alle 17.30.

LEGGI Scuola, orientamento dopo la terza media: campus a Monza e Seregno

L’obiettivo è di offrire agli studenti di tutte le scuole superiori della provincia la possibilità di informarsi sul complesso panorama universitario, formativo e professionale. Per questo è annunciata al presenza di stand delle maggiori università del territorio, più di 50 università straniere, diversi Its e Ifts e altri enti formativi alternativi alle università, Hoepli con possibilità di effettuare la simulazione dei test d’ingresso universitari, il Comando Militare dell’Esercito Lombardia, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per chi è interessato a carriere militari.

L’evento è realizzato attraverso la presentazione del piano dell’offerta formativa di ciascun Ente e contemplerà anche la possibilità di chiedere informazioni agli stand espositivi realizzati negli spazi messi a disposizione dai tre istituti.

Al Mosé Bianchi (in via della Minerva) ci sono l’Esercito, l’ Università Vita-Salute San Raffaele Area medico-sanitaria, l’ Università Statale di Milano Area giuridica e area scientifica, la simulazione di Hoepli, Università straniere Con TutorYou, Università Cattolica del Sacro Cuore, Collegio dei Geometri di Monza, IULM Area linguistica, Università Luiss.

Al Frisi (in via Sempione): i Carabinieri, l’università di Pavia, la Bocconi, l’area scientifica dell’università Milano Bicocca, Hunimed area medico-sanitaria, Naba – Nuova accademia di belle arti, Liuc Università Cattaneo Area economica, Accademia di belle arti Santa Giulia ITS Machina Lonati, SSML CIELS Scuola Superiore per Mediatori linguistici, Collegio Ghislieri, Accademia del Fumetto.

All’Hensemberger (in via Berchet): la Guardia di Finanza, Università di Milano Bicocca Area medico-sanitaria, Università di Bergamo, Sistema ITS e IFTS: Nuove tecnologie per il Made in Italy - Jobs Academy, Fondazione Pavia città della formazione, “Tecnico superiore per l’Innovazione e la qualità delle abitazioni”, ENAIP, Disegno e progettazione industriale, Fondazione ITS Mobilità Sostenibile delle Persone e delle Merci (Bg), ETASS, Digital Communication and Social Media, ITS TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda); Rete Prisma ITS: Fondazione Green ITS Energia Ambiente e Edilizia Sostenibile, Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli, ITS Nuove Tecnologie della Vita, ITS IATH – International Academy for Tourism and Hospitality, Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, Fondazione ITS TTF (Technologies Talent Factory), ITS COSMO Fashion Academy Style Your Future; IED Istituto Europeo di Design, Accademia di Comunicazione, John Cabot University Roma, Servizio civile del Comune di Monza, Università dell’Insubria.

All’auditorio Tedesco (in via Berchet): Politecnico di Milano Ingegneria – Architettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA