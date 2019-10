Scuola, orientamento dopo la terza media: campus a Monza e Seregno GUARDA La guida (PDF) - Due weekend dedicati agli studenti alle prese con la scelta della scuola dopo la terza media. Sabato torna il “Campus dell’Orientamento” a Monza, tra una settimana appuntamento con il Salone di Seregno.

Due weekend dedicati agli studenti alle prese con la scelta della scuola dopo la terza media. Sabato 19 ottobre a Monza torna il “Campus dell’Orientamento”, venerdì 25 ottobre e sabato 26 ottobre l’appuntamento è con il Salone di Seregno.

GUARDA La guida dell’Orientamento 2019 a Monza e in Brianza (PDF)

A Monza. Il Campus dell’Orientamento è alla scuola Confalonieri di via San Marino e propone una panoramica dell’offerta formativa dopo la terza media.

Dalle 9 alle 17, l’ingresso è libero, la parole d’ordine è informazione. Gli studenti potranno entrare in contatto con una quarantina di istituti scolastici e professionali, chiedere informazioni su corsi e modalità d’iscrizione, parlare con i docenti, ascoltare le testimonianze degli studenti.

«Il “Salone dell’Orientamento” – spiega Pier Franco Maffé, assessore all’Istruzione – costituisce una preziosa occasione di conoscenza, scambio di informazioni ed esperienze in un contesto storico segnato da grandi difficoltà per il mercato del lavoro e, quindi, per la scelta del proprio percorso formativo. Con il “Campus” siamo in grado di fornire a studenti e famiglie un panorama completo dell’offerta formativa, dopo la terza media, nel territorio».

Previsto uno spazio per l’orientamento degli studenti disabili a cura del CTS/CTI Monza e Brianza (preferibile la prenotazione, qui), due momenti di approfondimento sull’offerta formativa del territorio e sulla formazione professionale (in Sala Maddalena, alle 9 e alle 11, ingresso libero sino ad esaurimento posti) e l’opportunità di conoscere le attività di orientamento scolastico proposte dai Centri di Animazione Socio Educativa di Monza.

I visitatori riceveranno il calendario degli open day, un momento importante per poter conoscere direttamente l’offerta formativa delle singole scuole, e il consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi.

A Seregno. Il Salone dell’Orientamento si svolgerà alla scuola Don Milani di via Carroccio venerdì 25 ottobre (dalle 18 alle 22) e sabato 26 ottobre dalle 9 alle 20. L’ingresso è gratuito per i residenti nel Comune di Seregno e degli altri Comuni che sostengono l’evento: Albiate, Barlassina, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso; mentre per gli altri è a pagamento (10 euro a famiglia). È possibile prenotare la propria visita al sito http://servizionline.seregno.info.

Al Salone saranno presenti gli stand del Cfp Pertini (Seregno), Cfp Terragni (Meda), In-Presa (Carate Brianza), Essence Accademy (Monza), Consorzio Desio Brianza (Desio), Ciofs Lombardia (Cesano Maderno), Scuola Acconciatori Cesanesi (Cesano Maderno), Ecfop (Carate Brianza), Aslam (Lentate sul Seveso), Accademia Professionale Pbs (Monza), Scuola Paolo Borsa (Monza), Istituto Pbs Limbiate (Limbiate), Liceo Marie Curie (Meda), IISS Versari (Cesano Maderno), Liceo Parini (Seregno), IIS Martino Bassi (Seregno), IIS Majorana (Cesano Maderno), Liceo Majorana (Desio), Itcg Primo Levi (Seregno), Ipscts Don Milani (Meda), Liceo Artistico Modigliani (Giussano), IIS Leonardo Da Vinci (Carate Brianza), Itis e Liceo Enrico Fermi (Desio), IIS Meroni (Lissone), Itc Pacle Morante (Limbiate), IIS Castiglioni (Limbiate), IIS Gandhi (Besana Brianza), IIS Martin Luther King (Muggiò), Liceo Zucchi (Monza), Istituto Don Gnocchi (Carate Brianza), Collegio Ballerini (Seregno), Istituto Candia (Seregno), Istituto Paci (Seregno), Istituto Prealpi (Saronno), Liceo Preziosissimo Sangue (Monza), Istituto Leone Dehon (Monza), Collegio Bianconi (Monza), Fondazione Daimon (Saronno), Lindbergh Flying School (Milano).

Sarà inoltre presente un apposito punto informativo per studenti con bisogni educativi speciali curato dal Centro Territoriale per l’Inclusione Monza Ovest (orari: venerdì ore 19-21, sabato 10-12 e 15-17).

