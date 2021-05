Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Usmate scuola media (Foto by Michele Boni)

Scuola media di Usmate: i ragazzi del Centro diurno disabili rinnovano l’arcobaleno del cancello L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa fornendo tutto il necessario per la tinteggiatura. Il colore scelto è il verde che verrà applicato con tre differenti tonalità per trasmettere speranza, fiducia, serenità e tranquillità.

Un tocco di colore per la cancellata della scuola media grazie ai ragazzi del Centro Diurno Disabili. Da mercoledì, infatti, prenderà il via un’iniziativa di inclusione che vedrà come protagonisti i ragazzi del Cdd che, pennelli alla mano e con l’auto dei loro educatori, coloreranno la cancellata della scuola Luini proseguendo l’arcobaleno che loro stessi avevano realizzato dal 2018.

L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa fornendo tutto il necessario per la tinteggiatura. «Le loro note di colore diverranno un autentico spettacolo da ammirare - afferma Greta Redaelli, assessore con delega alla Persona - e la nuova colorazione farà seguito a quella con tinte arcobaleno che già oggi accoglie i nostri studenti. Ancora una volta il Comune ha risposto positivamente ad una proposta giunta dal territorio e l’ha accolta nella piena convinzione che l’inclusione passi anche attraverso queste iniziative».

L’attività di verniciatura – che causa emergenza sanitaria non potrà al momento veder partecipi anche gli alunni della scuola Luini – prenderà il via nella settimana a venire e proseguirà a giorni alterni fino alla conclusione dell’intervento.

Il colore scelto è il verde che verrà applicato con tre differenti tonalità: tre differenti gradazioni che avranno la forza per trasmettere speranza, fiducia, serenità e tranquillità, contribuendo così a migliorare l’estetica di uno spazio che si affaccia sulla rinnovata pista ciclabile che transita proprio da via Europa.

«Con gli ospiti del Cdd è in corso una collaborazione che dura ormai da tempo - aggiunge l’assessore Redaelli - con il loro contributo è stata dipinta ormai tre anni fa, nel 2018, con i colori dell’arcobaleno la cancellata della scuola Luini, e sempre grazie a loro abbiamo potuto consegnare un segnalibro a tutti i concittadini che generosamente ci hanno regalato un pezzotto nell’ambito di una nuova iniziativa che sta per giungere al termine. Gesti semplici, disinteressati, che creano il senso di comunità e di conoscenza reciproca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA