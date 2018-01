Scuola, martedì 16 gennaio al via le iscrizioni al nuovo anno Al via da martedì 16 gennaio la procedura per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e a quelle di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. Come funziona.

Al via la procedura per le iscrizioni alle scuole. Da martedì 16 gennaio, sino al 6 febbraio, sarà possibile effettuare le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e a quelle di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. Per le classi prime di scuola primaria e secondaria da qualche anno la procedura è online.

Il Ministero ha predisposto un modulo disponibile all’indirizzo iscrizioni.istruzione.it. Lo scorso martedì è stato attivato il servizio per la registrazione al fine di ottenere le credenziali di accesso al servizio, come molti hanno fatto mandando in tilt il sistema, ma le iscrizioni vere e proprie verranno accettate solo dalle 9 del 16 gennaio sino alle 20 del 6 febbraio.

Chi è in possesso dell’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Altrimenti si potrà fare la normale registrazione al portale e seguire passo dopo passo la propria procedura di iscrizione.

Sono escluse dalla procedura online solo le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie di ogni ordine e grado, per le quale le iscrizioni si effettueranno, come sempre, presso le singole segreterie. Le iscrizioni online invece riguardano anche i corsi dei Centri di formazione professionale regionali.

La Provincia di Monza ha intanto attivato come sempre la bussola per l’orientamento sul suo sito: provincia.mb.it.

