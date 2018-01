Scuola, lunedì 8 gennaio sciopero degli insegnanti di infanzia e primaria Sciopero lunedì 8 gennaio degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria contro la sentenza che esclude i diplomati magistrati dalle graduatorie per le assunzioni in ruolo.

Sciopero lunedì 8 gennaio degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria. È stato indetto dai Cobas, insieme ad altre organizzazioni di base, contro la sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali che ha stabilito che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 dovranno essere esclusi dalle “Graduatorie a esaurimento”, cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e che sono utilizzate per l’assunzione in ruolo

“Questa sentenza - ha spiegato il leader dei Cobas, Piero Bernocchi - pone drammatici problemi, professionali e umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle graduatorie a esaurimento, in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un’interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, in terza fascia”.

Incontro al Miur per trovare una soluzione. Intanto l’8 gennaio, il primo giorno dopo le vacanze di Natale, lezioni a rischio nei primi due cicli delle scuole obbligatorie.

