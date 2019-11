Scuola, l’Iis Da Vinci di Carate Brianza chiude per due giorni per un guasto al riscaldamento Settimana finita per riscaldamento rotto all’Iis Leonardo Da Vinci di Carate Brianza che chiude da venerdì 15 novembre per due giorni per riparare un guasto. Lo hanno deciso la Provincia e l’istituto.

Settimana finita per riscaldamento rotto all’Iis Leonardo Da Vinci di Carate Brianza. La Provincia brianzola ha disposto la chiusura della scuola da venerdì 15 novembre per due giorni per risolvere definitivamente un guasto che si è manifestato lunedì, ma che i tecnici non sono riusciti a riparare nelle diverse uscite di questi giorni.

“Il provvedimento, concordato con la Dirigente scolastica, si è reso necessario a causa dell’improvvisa rottura dei generatori di calore che impedisce la regolare accensione dell’impianto di riscaldamento, compromettendo la vivibilità degli ambienti scolastici”, fa sapere l’ente.

I tecnici della ditta incaricata stanno provvedendo alla soluzione del guasto per permettere la ripresa delle lezioni già il prossimo lunedì 18 novembre. Da lunedì a giovedì le lezioni si sino svolte regolarmente.

