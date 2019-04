Scuola: l’Einstein di Vimercate va in onda su Young Radio Apre la web radio ufficiale dell’istituto superiore Einstein di Vimercate. Da lunedì 8 aprile il podcast è online su Young Radio di Usmate.

Apre la web radio ufficiale dell’istituto superiore Einstein di Vimercate. «Ciao a tutti, vi ricordate di noi? Niente paura, ci ripresentiamo: siamo la redazione di Ein#radio, la radio ufficiale del nostro istituto. Da inizio anno, supervisionati dalla professoressa Luisella Favuzza e dall’assistente tecnico Luciano Perrone, lavoriamo all’interno di percorsi innovativi e creativi con lo scopo di produrre interviste e rubriche di svago in formato podcast, da scaricare ed ascoltare con lettori mp3, smartphone o anche su internet», hanno fatto sapere i ragazzi coinvolti nel progetto.

La webradio ha iniziato a farsi conoscere lunedì tra gli studenti della scuola in collaborazione con Young Radio di Usmate Velate.

«Vogliamo darvi un annuncio esplosivo! Sta per uscire la nostra prima puntata che straripa di curiosità; sentirete le opinioni dei nostri esperti di cinema e musica, conoscerete il vostro futuro con il nostro oroscopo, commenterete insieme a noi gli eventi più interessanti che hanno coinvolto il nostro istituto e tanto, tanto altro! – hanno dichiarata disc-jockey in erba -Come potete ascoltarla in diretta? Beh, semplicemente andando sul sito ufficiale della radio (clicca qui) il giorno 8 aprile alle 18 .... mettendovi comodi! Poi il 9 aprile alle ore 17, il giorno 12 aprile alle ore 20».

La pagina della trasmissione è qui (sul sito della radio) oppure qui (sul sito della scuola). Ein#radio è anche su Instagram (@ein_radio), facebook (@einradio).





Vimercate Web radio Einstein

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA