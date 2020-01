Scuola: le materie della maturità 2020 In diretta Instagram il ministro Lucia Azzolina ha annunciato le materie della seconda prova scritta della maturità 2020.

L’annuncio è stato social: in diretta Instagram il ministro Lucia Azzolina ha annunciato le materie della seconda prova scritta della maturità 2020 (#MaturitàVentiVenti è l’hashtag da seguire). Greco e Latino al Classico e Matematica e Fisica per lo Scientifico; al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, Diritto e Economia politica e Scienze umane. Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese al Tecnico per il Turismo, Sistemi e reti e Informatica al Tecnico indirizzo Informatica. Tutte le materie di licei, istituti tecnici e istituti professionali sono raccolte in un sito dedicato (VAI)

Come già nel 2019, la seconda prova scritta alla Maturità sarà multidisciplinare, fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante.

Il colloquio sarà pluridisciplinare. Ciascuna commissione predisporrà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti: potranno essere un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema. Il lavoro dei commissari si baserà su quanto studiato dai ’maturandi’ nel loro percorso: farà fede il documento predisposto dai docenti. Niente sorteggio fra le buste, dunque. Al momento dell’inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato, che rappresenterà un momento di avvio del colloquio.

“Ragazze e ragazzi, eccoci qui, oggi è il giorno in cui conoscerete esattamente le materie della seconda prova. So che le aspettavate con impazienza perché mi avete scritto in tantissimi. Voglio essere io personalmente a dirvi quali saranno alcune di queste materie, le altre le troverete sul sito del Ministero dell’Istruzione”, così si apre il video della Ministra rivolto agli studenti.

Il Ministero nei prossimi giorni pubblicherà ulteriori materiali, anche pensati per i canali social, per rispondere alle domande che gli studenti stanno ponendo alla Ministra, scrivendole su Facebook e Instagram. Nel decreto sono individuate anche le materie affidate ai commissari esterni.

