Scuola: le indicazioni della Regione per i casi Covid. Ecco cosa devono fare studenti, docenti e non docenti La Regione sintetizza come ci si deve comportare a scuola per i casi Covid ora che con la zona gialla si torna alle lezioni in presenza per molti studenti. Una guida, ha ricordato l’assessore regionale Fabrizio Sala, che riunisce le risposte alle domande più frequenti poste dalle scuole e dalle famiglie.

Tampone molecolare o antigenico senta prenotazione e gratis per gli studenti dalla prima infanzia in poi e per docenti e non docenti che hanno sintomi. Prima, però, bisogna sentire il medico di base che stabilirà se è il caso o no di effettuare un test. Una consultazione con il medico che dovrà essere autocertificata.

Una regola che la Regione ha ribadito in un documento in cui sintetizza come ci si deve comportare a scuola per i casi Covid ora che con la zona gialla si torna alle lezioni in presenza per molti studenti.

L’elenco dei punti tampone è disponibile sui siti web delle singole Ats

Per i tamponi basta portare un’autocertificazione della motivazione da consegnare al’accetlazione. Per avere il risultato del tampone basta cliccare su www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it accedendo alla procedura. «Il servizio “Consulta gli Esiti COVID-19” permette di accedere -spiega la guida- agli esiti dei tamponi, tramite inserimento del codice univoco nazionale (Cun), che identifica in maniera puntuale ogni singolo tampone e che viene inviato tramite sms entro 72 ore dall’esecuzione del tampone.

Sintomi: ecco cosa bisogna fare.

A) Personale scolastico: contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) nel più breve tempo possibile e poi compilare il Modulo 1 di autocertificazione.

B) Studenti con sintomi a scuola: se presenta sintomi, lo studente/studentessa viene allontanato dalla classe e accolto in un ambiente dedicato in attesa del ritiro da parte dei genitori, che devono sempre contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e chiedere alla scuola di timbrare il modulo 2 di autocertificazione. Se lo studente/studentessa è maggiorenne, preso comunque contatto con il Medico di Medicina Generale (MMG), può allontanarsi autonomamente chiedendo però alla scuola il timbro sul Modulo 3 di autocertificazione per l’accesso al punto tampone.

C) Studenti con sintomi che si presentano a casa: come genitore devi contattare il prima possibile il Pediatra. In caso di indicazione di fare il tampone, devi accompagnare tuo figlio/a al punto tampone con Modulo 2 di autocertificazione. Se lo studente/studentessa è maggiorenne, devono essere presi contatti nel più breve tempo possibile con il Medico di Medicina Generale. In caso di indicazione a effettuare il tampone, tuo figlio/a si reca al punto tampone con il Modulo 3 di autocertificazione.

Si può rientrare con tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno dall’inizio sintomi (o dalla data del tampone positivo se sintomi lievi), dopo 3 giorni di assenza di sintomi (non considerando la perdita di olfatto e/o gusto, che possono avere prolungata persistenza nel tempo). La fine dell’isolamento avviene anche senza tampone negativo dopo 21 giorni di isolamento.

