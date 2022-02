Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scuola, la dirigente Centemero nel Cts per la legge sull'insegnamento della educazione civica

C’è anche la brianzola Elena Centemero, già dirigente scolastica di scuola superiore al Vanoni di Vimercate e onorevole di Forza Italia, nel Comitato tecnico-scientifico che deve accompagnare l’attuazione della legge, che ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, dalla scuola dell’infanzia e per tutti i cicli di istruzione. Tra i promotori e primi firmatari anche l’onorevole concorezzese leghista Massimiliano Capitanio.

Il Comitato si è insediato insieme a un gruppo di esperti in una riunione in videocollegamento alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Abbiamo deciso di istituire un Comitato tecnico-scientifico e un gruppo di così alto livello – ha dichiarato il Ministro Bianchi – per dotarci di punti di riferimento che generino un nuovo livello di riflessione sul Paese, sul nostro vivere civile, su questioni importanti per la crescita delle nuove generazioni. Esperti a disposizione delle scuole, delle studentesse e degli studenti, ma anche del Ministero stesso che, grazie al loro contributo, può potenziare e svolgere al meglio quella funzione amministrativa e culturale che è fondamentale nella nostra comunità. L’introduzione dell’Educazione civica nelle nostre scuole non è solo un obbligo morale, è un impegno che vogliamo sostenere con il contributo di competenze altamente qualificate”.

Il gruppo di esperti avrà compiti di consulenza e supporto al Ministro sull’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, il Cts svolge compiti consultivi, propositivi.

Del primo fanno pare i professori Alessandro Pajno, Presidente emerito del Consiglio di Stato (Coordinatore); Francesco Bilancia, Professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Chieti-Pescara; Federico Maria Butera, Professore emerito presso il Politecnico di Milano; Giacomo D’Amico, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Messina; Adriano Fabris, Professore ordinario di filosofia morale presso l’Università di Pisa; Bernardo Mattarella, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma; Prof.ssa Anna Maria Nico, Professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di Bari.

Del Comitato tecnico-scientifico: dott.ssa Maria Assunta Palermo - Direttore generale, Ministero dell’Istruzione – (Coordinatrice); Dott. Sergio Auriemma, Corte dei conti; Prof. Mario Pireddu, Professore associato; Dott. Giuseppe Pierro – Dirigente amministrativo, Ministero dell’Istruzione; Dott.ssa Flaminia Giorda - Dirigente tecnico, Ministero dell’Istruzione; Dott.ssa Maria Rosa Silvestro - Dirigente tecnico, Ministero dell’Istruzione; Dott.ssa Anna Bravi – Dirigente tecnico, Ministero dell’Istruzione; Dott.ssa Elena Centemero, Dirigente scolastico, Ministero dell’Istruzione; Dott.ssa Lucia Taverna, Dirigente scolastico, Ministero dell’Istruzione; Dott. Vincenzo Lifranchi, Dirigente scolastico; Prof.ssa Avv. Giuliana Michela Cartanese, docente; Prof.ssa Giorgia Menditto, docente; Prof.ssa Loredana Sferrazza, docente; Prof.ssa Maria Serroni, docente.

