Scuola: in Lombardia via alle vaccinazioni per tutto il personale da lunedì 8 marzo. Si punta a finire entro metà aprile Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione, Fabrizio Sala: in Lombardia via alle vaccinazioni per tutto il personale scolastico da lunedì 8 marzo. Si punta a finire entro metà aprile.

In uno scenario difficile e complicato, con i contagi in aumento un po’ ovunque, c’è una bella notizia in arrivo per il mondo della scuola: da lunedì 8 marzo prende il via una campagna di vaccinazioni antiCovid per tutto il personale scolastico della Lombardia. La notizia è stata confermata dall’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, che ha dato l’annuncio sul proprio profilo Twitter.

“La scuola - ha spiegato - è naturalmente una delle priorità per noi. Ecco perché da lunedì, 8 marzo, avrà il via una campagna vaccinale per docenti e personale scolastico”.

Da lunedì 8 marzo inizia la campagna di vaccinazione per tutto il personale scolastico. La scuola è una delle nostra priorità. #Vaccini #Scuola #Lombardia — Fabrizio Sala (@fabri_sala) March 2, 2021

Dopo le università, quindi, toccherà anche alle scuole. La previsione è, Roma permettendo, quella di arrivare a somministrare il vaccino a una lista di 200mila persone (i nominativi sono quelli presenti negli elenchi del MIUR) entro la metà di aprile. Per la campagna dedicata alle scuole sarà impiegato, oltre alle strutture pubbliche, anche il privato accreditato. Il personale scolastico dovrà aderire volontariamente contattando il numero verde 800 894545 oppure registrandosi sul sito https://vaccinazionicovid.servizirl.it/. Il servizio di registrazione sarà attivato già nelle prossime 48 ore.

