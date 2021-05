Scuola, il disegno di Aurora per la copertina del diario Avis: «Portiamo il messaggio della solidarietà» I vincitori del concorso per il diario targato Avis, per l’anno scolastico 2021/2022. Verrà distribuito a circa 3.800 allievi delle scuole medie dei Comuni afferenti alle Avis comunali di Vimercate (che raccoglie anche i donatori di Aicurzio, Bellusco, Burago di Molgora, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate e Usmate Velate), Busnago, Arcore, Ornago.

Il diario targato Avis, per l’anno scolastico 2021/2022, porterà in copertina il disegno di Aurora Pellegrino di Sulbiate, studentessa di 2D della scuola secondaria di primo grado (istituto comprensivo Montessori). È lei la vincitrice del concorso “Crea la copertina del diario Avis 2021/2022”, la cui premiazione sarà sabato 29 maggio, ore 11 all’auditorium Gianpiero Cavenago di Sulbiate, in via Donatori Avis-Aido.

Con buoni acquisto per libri scolastici, saranno premiati in quell’occasione Aurora, ma anche il secondo classificato Riccardo De Vecchi (2B della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Falcone Borsellino, Bellusco) e il terzo classificato Davide Buratti (2C della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo don Milani, Vimercate).

Il diario verrà distribuito a circa 3.800 allievi delle scuole medie dei Comuni afferenti alle Avis comunali di Vimercate (che raccoglie anche i donatori di Aicurzio, Bellusco, Burago di Molgora, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate e Usmate Velate), Busnago, Arcore, Ornago.

«Con il nostro diario portiamo il messaggio della donazione di sangue e più in generale della solidarietà nelle scuole, che da sempre rappresentano uno degli interlocutori principali della nostra associazione - dice Sergio Valtolina, presidente di Avis comunale Vimercate - È significativo ricordare che da diversi anni Avis è presente nelle scuole grazie anche a un protocollo di intesa con il Miur recentemente rinnovato da Avis nazionale».

