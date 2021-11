Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scuola, i Maestri del lavoro premiano 41 studenti della Brianza Annuale cerimonia di premiazione al liceo Zucchi di Monza degli studenti che nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 , hanno effettuato delle visite in aziende brianzole nell’ambito del progetto “scuola-mondo del lavoro” con i Maestri del lavoro.

Nell’aula magna del liceo Zucchi di Monza, nella mattinata di sabato 13 novembre, si è svolta l’annuale cerimonia di premiazione degli studenti che nel corso degli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, hanno effettuato delle visite in aziende brianzole, all’interno del progetto “scuola-mondo del lavoro”. Per i Maestri del lavoro era presente Marco Cantù, console di Monza e Brianza, con tutti i maestri delle varie zone, Gabriele Cantaluppi, presidente nazionale della commissione “scuola- lavoro-sicurezza”; l’assessore alla cultura di Monza, Pierfranco Maffè; il rappresentante dell’ufficio scolastico provinciale Francesco Parrella e Guido Garlati, dirigente del Mosè Bianchi e scuola capofila dell’ambito 27.

Tutti gli interventi hanno sottolineato che il mondo del lavoro si è avvicinato alla scuola e viceversa. Cosa che fino a vent’anni fa non accadeva, mentre adesso è diventata una necessità, in quanto nel mondo del lavoro i giovani che lasciano la scuola trascorrono gran parte della loro vita. Scuola-mondo del lavoro è un percorso diventato realtà. Gli studenti presente erano 36 su 41 aventi diritto al diploma di merito, sia per lavori di gruppo che singoli. Presenti anche 11 docenti.

