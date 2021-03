Scuola, i Maestri del lavoro hanno scommesso su formazione a distanza e visite virtuali alle aziende La pandemia non ha fermato le iniziative dei Maestri del Lavoro che durante i mesi dell’emergenza hanno colto l’opportunità di continuare a proporre attività alle scuole adeguandosi alle esigenze: formazione a distanza e visite virtuali alle aziende.

La pandemia non ha fermato le iniziative dei Maestri del Lavoro. Da oltre un anno le attività del “progetto scuola-lavoro” promosso dai Maestri del Lavoro del consolato di Monza e Brianza nei diversi istituti sia nei comprensivi che nelle superiori, ha subito uno stop, in presenza, a causa del coronavirus che ha bloccato anche gran parte delle attività scolastiche.

“In questo contesto – ha spiegato Aldo Laus, responsabile della comunicazione del Mdl - c’è stata, però, una reazione positiva nel mondo della scuola che per mantenere un contatto essenziale con gli studenti è ricorsa all’utilizzo di strumenti per la didattica a distanza (Dad). La tecnologia per la formazione a distanza, nota come e-learning era già stata adottata da un certo di numero di scuole che si sono così trovate preparate di fronte a questa esigenza. Molte altre invece hanno iniziato a sperimentare in quei mesi per poter continuare i loro programmi scolastici. Abbiamo pensato che le tecnologie per la formazione a distanza potessero essere un’opportunità anche per i MdL per continuare a proporre il progetto scuola-lavoro”.

“Per proseguire l’attività all’interno delle scuole, che svolgiamo con grande interesse ormai da molti anni - ha aggiunto Laus - è stato preparato un referendum e grazie alla fattiva collaborazione del corpo docente l’abbiamo distribuito a tutte le scuole della provincia. L’adesione è stata alta, fra cui alcune che ancora non avevano aderito alla nostra iniziativa. Ne sono sortite delle indicazioni preziose per orientarci meglio, ma la bella notizia è che la maggioranza di queste scuole ha indicato interesse e disponibilità ad aderire alla nostra proposta e questo ci ha confortati a perseguire su questa strada”.

L’obiettivo dei Maestri del Lavoro è ambizioso. Fornire agli studenti con gradualità i programmi più richiesti che già svolgevano in presenza, anche in Fad (formazione a distanza), iniziando dalle due principali tipologie: le visite virtuali alle aziende come supporto per l’orientamento e le conferenze tematiche condotte da specialisti su argomenti di attualità nel mondo del lavoro.

Le visite aziendali in presenza negli ultimi 14 anni hanno avuto una media annuale di 6mila partecipazioni. Le visite virtuali in azienda ricalcano lo schema precedente utilizzando una serie di filmati che ricalcano illustrano in dettaglio le fasi delle visita. Al termine del filmato viene proposto agli studenti dei momenti di interazione per approfondimenti e verifiche tramite quiz. Molte aziende, tra le oltre 100 partner da anni del Mdl, mettono a disposizione del materiale video.

“Nei mesi di novembre e dicembre scorsi - ha concluso Aldo Laus - sono state coinvolte in Fad 20 classi per incontri sul mondo del lavoro, 27 classi per conferenze ed 27 per visite virtuali in aziende, per oltre 1600 studenti. E anche per l’anno in corso l’elenco degli impegni è già nutrito”.

