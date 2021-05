Scuola e lavoro, i progetti Esselunga per i neodiplomati con quattro scuole di Monza e Brianza Esselunga anche quest’anno mette in atto tre diversi progetti destinati ai neodiplomati di quattro scuole della Brianza per creare un contatto diretto tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione tecnica e professionale. Coinvolti Olivetti e Hensemberger di Monza, Ballerini di Seregno e Fermi di Desio.

Esselunga anche quest’anno mette in atto tre diversi progetti destinati ai neodiplomati per creare un contatto diretto tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione tecnica e professionale con l’obiettivo di formare futuri specialisti e promuovere la loro crescita all’interno dell’organizzazione. In particolare, sul territorio brianzolo i progetti sono stati presentati all’Istituto professionale Olivetti e all’Istituto tecnico Hensemberger di Monza, all’Istituto alberghiero Ballerini di Seregno e all’Istituto tecnico Enrico Fermi di Desio.

Esselunga ha sviluppato tre diverse possibilità di formazione: un programma dedicato a coloro che sono interessati a intraprendere un’esperienza come specialista nei reparti “freschi” dal titolo “L’eccellenza sui Banchi: da quelli della scuola a quelli del supermercato”; un programma per specialisti della ristorazione denominato “Un’eccellenza della ristorazione veloce” e un altro ancora detto “Tecnologia e Innovazione per l’Eccellenza” riservato a tecnici junior. Il Talent Acquisition Center di Esselunga sta realizzando, in modalità digitale, testimonianze e presentazioni on line dell’azienda e dei programmi in molti Istituti per incontrare gli studenti prossimi al conseguimento del diploma.

Dopo i primi giorni di impegno in aula presso il Learning Center Esselunga, i giovani si sposteranno nella sede di lavoro a loro riservata per iniziare la formazione sul campo, continuando a partecipare ai corsi di formazione previsti. Tutti e tre i programmi sono molto intensi e prevedono l’affiancamento dei giovani a colleghi esperti al fine di accrescere e sviluppare le loro competenze e acquisire la professionalità necessaria per operare in autonomia all’interno dell’area di riferimento.

I giovani saranno sempre accompagnati da un tutor lungo l’intero programma per favorire lo svolgimento del piano formativo e garantire il monitoraggio di tutte le fasi del progetto con periodiche valutazioni al fine di valorizzare le attitudini e le potenzialità nell’ottica di una crescita aziendale mirata. Gli specialisti dei reparti “freschi” saranno inseriti con contratto di apprendistato full time di 36 mesi; gli specialisti in ristorazione con contratto a termine di 12 mesi con prospettive di consolidamento in azienda mentre i tecnici junior selezionati saranno inseriti con contratto a termine di 12 mesi sempre con prospettive di consolidamento.

È possibile candidarsi sul sito www.esselungajob.it (sezione Studenti / Per le Scuole Superiori). L’ufficio Selezione Esselunga contatterà i candidati selezionati per invitarli a partecipare a un video colloquio, permettendo così ai diplomandi di essere selezionati dall’azienda, ancor prima di conseguire il diploma. I riscontri degli iter selettivi verranno comunicati entro luglio e i giovani selezionati verranno assunti nel mese di settembre 2021 e destinati ai negozi Esselunga, ai Ristoranti Atlantic e ai centri di manutenzione in base al loro domicilio. Requisito fondamentale per firmare il contratto di assunzione sarà quello di aver conseguito il diploma quinquennale.

