Scuola e disabilità, la Provincia MB stanzia 185mila euro per il Piano Lift Ammonta a 185 mila euro il fondo stanziato dalla Provincia di Monza e Brianza per finanziare progetti di orientamento scolastico degli alunni con disabilità.

Ammonta a 185 mila euro il fondo stanziato dalla Provincia di Monza e Brianza per finanziare progetti di orientamento scolastico degli alunni con disabilità. Entro il 31 aprile sarà possibile presentare progetti di orientamento al lavoro destinati ad alunni con disabilità certificata e che frequentano l’ultimo anno del percorso di studi superiore (scuole superiori o professionali).

I progetti dovranno essere capaci di «accompagnare gli studenti con disabilità in tutte le fasi del processo di avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso servizi tra loro coordinati e che verranno proposti nell’arco di due anni, a partire dall’ultimo anno di frequenza», si legge nel documento presentato dalla Provincia, che rientra all’interno del masterplan del Piano Lift, il piano provinciale per l’inserimento socio – lavorativo delle persone con disabilità, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Monza e Brianza.

Sono 132 su un totale di 775 gli studenti con disabilità destinatari del progetto.

Il piano si svilupperà in tre fasi: un orientamento attivo durante il percorso scolastico, con esperienze di alternanza scuola lavoro sia in presenza sia simulate; è prevista una presa in carico precoce durante gli ultimi mesi prima del termine del percorso scolastico, attraverso una rete di sostegno personalizzata; e infine l’accompagnamento alla ricerca del lavoro.

