Arcore scuola materna via Beretta (Foto by Michele Boni)

Scuola dell’infanzia di Arcore: «Assunzioni temporanee di insegnanti per consentire l’uscita alle 16» Ciò è stato possibile grazie alla concessione di più risorse economiche dall’ufficio scolastico, come spiegato dalla preside Marta Chioffi, In questo modo dal 3 maggio saranno superate le difficoltà legate all’uscita anticipata.

L’istituto scolastico comprensivo di Arcore ha assunto temporaneamente più personale e così, da lunedì 3 maggio, i bambini delle scuole dell’infanzia usciranno alle 16 e non più alle 14.30 come accadeva dallo scorso settembre.

«Ci sono state concesse più risorse economiche dall’ufficio scolastico – ha spiegato la preside Marta Chioffi – e così abbiamo potuto contrattualizzare sette insegnanti e aggiungere nuovo personale all’organico che oggi conta più di 30 docenti».

Ecco spiegato come il problema che aveva generato tante polemiche e soprattutto disagi a numerose famiglie per l’uscita anticipata dei piccoli studenti, è stato risolto.

Tra l’altro, la dirigente scolastica ha anche spiegato che: «La decisione di applicare nei mesi scorsi un orario ridotto alle lezioni è stata presa collegialmente dal consiglio d’istituto a fronte di quelle che sono le regole imposte dal Covid».

Infatti il nodo di tutta la questione riguardava e riguarda tuttora la compresenza di due docenti in ogni classe per tutto l’arco della giornata per sorvegliare i bimbi. Ora, avendo ampliato il personale, la copertura degli orari può arrivare fino alle 16.

Anche il problema strutturale della scuola materna di via Beretta con una uscita dalle classi troppo vicina alla strada ora non sussiste in quanto, come ha dichiarato Chioffi: «Abbiamo un maggior controllo dei bimbi che entrano ed escono da scuola grazie alla compresenza delle insegnanti».

