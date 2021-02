Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Scuola, con il “Ghost Pub” giocando si impara l’educazione finanziaria: studenti protagonisti della “Peer education” Educazione finanziaria: giocando, s’impara. È entrata nel vivo la nuova fase di «Oggi crESCO – Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria», il progetto presentato dal Comune di Lissone con Desio e Seregno.

Educazione finanziaria: giocando, s’impara. Un pub virtuale sommerso di debiti, gruppi di giovani delle scuole superiori che vogliono salvarlo. È entrata nel vivo la nuova fase di «Oggi crESCO – Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria», il progetto realizzato nell’ambito delle Politiche Giovanili, presentato dal Comune di Lissone in veste di capofila con la partnership del Comune di Desio e del Comune di Seregno, finanziato da Regione Lombardia con il bando “La Lombardia è dei giovani” 2019 per un importo complessivo di oltre 46mil euro. Ed è pronto per fare un altro passo avanti.

La Interactive Educational Experience (IEE ) “Ghost pub” ha infatti preso il via nelle scuole coinvolte da un progetto che oltre ai 3 Comuni vede in veste di partner gli Istituti scolastici superiori Meroni di Lissone e Parini di Seregno, la Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti di Desio e Associazione Live di Lissone.

Lissone Desio Seregno scuola Ghost Pub

Alla Meroni di Lissone 7 classi, che hanno già concluso la parte formativa, sono ora coinvolte nella parte ludica “Ghost pub”. Agli studenti il compito di risanare i debiti, trovare correttivi fra lo sbilanciamento di entrate ed uscite, prospettare utili e ricavi, preventivare spese, scegliere tra investimenti alternativi e tra fonti di finanziamento per una gestione oculata e sostenibile delle risorse.

Ghost pub è un game che è stato appositamente progettato e costruito per mettere alla prova gli studenti offrendo loro una applicazione pratica dei concetti teorici appresi.

Al Parini, nel corso della settimana di Didattica Alternativa di metà febbraio sono stati coinvolti nel progetto circa 120 ragazzi (sia della sede di Seregno che di Lissone), dapprima nella sessione di formazione con a tema l’educazione finanziaria e successivamente nel gioco del Ghost Pub.

Proprio l’istituto Parini nel mese di marzo avvierà la promozione dell’attività di “Peer education”, attività che coinvolgerà alcuni degli studenti che hanno già partecipato alle fasi precedenti.

«È importante ricordare la finalità educativa complessiva del progetto “Oggi Cresco” che si sviluppa in diverse azioni su più anni di realizzazione nell’ottica di supportare gli adolescenti in un percorso di maturazione delle competenze per la gestione delle proprie risorse finanziare» sottolinea Alessia Tremolada, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Lissone.

Il progetto ora entra nel vivo offrendo agli studenti un valido strumento, divenuto interattivo causa Covid, per mettere in campo le competenze teoriche acquisite negli incontri precedenti al game e per imparare a lavorare in relazione con gli altri nella condivisione delle scelte che possano portare giovamento a tutti.

«Nella consapevolezza che l’emergenza Covid ha alterato le nostre abitudini sociali e lavorative, vogliamo trasmettere un segnale di presenza forte anche dei servizi dedicati ai più giovani – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Desio, Cristina Redi - L’idea di base di questa proposta è quella di mantenere l’aspetto ludico e competitivo, consentire un confronto in piccoli gruppi, convogliare l’attenzione dei ragazzi in modo sfidante e gradevole sui concetti di educazione finanziaria».

«Questo interessante percorso nasce dalla collaborazione tra più enti e realtà del nostro territorio – dichiara il sindaco di Seregno, Alberto Rossi – una metodologia di lavoro da riproporre, anche come concreta testimonianza dei valori di cooperazione e condivisione che in progetti come questo vogliamo proporre e diffondere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA