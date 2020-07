Scuola al via il 14 settembre, ordinanza del ministero: il calendario della Lombardia La scuola in Italia ricomincia il 14 settembre 2020. Il ministro Lucia Azzolina ha firmato venerdì l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni. In Lombardia già confermato l’inizio il 7 settembre delle scuole dell’infanzia e il 14 per gli altri cicli.

La scuola in Italia ricomincia il 14 settembre 2020. Il ministro Lucia Azzolina ha firmato venerdì l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni adotteranno poi le determinazioni di competenza in materia e la Regione Lombardia ha già comunicato l’inizio il 7 settembre per le scuole dell’infanzia e il 14 settembre per tutti gli altri gradi. La scuola finisce l’ 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale e il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia.

Stabilite nel calendario le festività nazionali e i periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale.

L’indicazione è di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Confermato lo svolgimento, a decorrere dall’1 settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero relativi all’anno scolastico 2019/2020.

Stabilito quando, ora non resta che aspettare di capire come gli studenti torneranno sui banchi.

