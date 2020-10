Scuola a Vimercate: via ai lavori per l’ampliamento dell’Omnicomprensivo La Provincia annuncia l’avvio dei cantieri per dotare l’Omnicomprensivo di dodici nuove aule e due spazi polifunzionali: i lavori al polo scolastico di Vimercate valgono 3,5 milioni di euro e dureranno un anno.

Via ai cantieri per dare dodici nuove aule e due spazi polivalenti all’Omnicomprensivo di Vimercate: i lavori della Provincia di monza e Brianza valgono 3,5 milioni di euro e saranno completati entro un anno. Nel progetto ci sono anche “ambienti ausiliari e di servizio che consentiranno una più efficace ripartizione degli spazi disponibili tra gli istituti ospitati”.

L’avvio dell’ampliamento dell’Omnicompresivo di Vimercate

«Fare tornare i nostri studenti in classe e in sicurezza è stato il nostro impegno nei mesi scorsi ed è l’impegno che vogliamo mantenere anche da qui ai mesi futuri - scrivono il presidente della Provincia Luca Santambrogio e il consigliere Fabio Meroni - Adesso le aule sono vuote perché è ricominciata la didattica a distanza, ma il nostro lavoro non si ferma. Stiamo facendo partire tutti i cantieri in programma che vogliamo seguire passo dopo passo per rispettare le scadenze e gli impegni che ci siamo presi con il patto Brianzarestart. Nonostante il momento difficile e i sacrifici che stiamo chiedendo ai nostri ragazzi, in termini di socialità ed esperienze che la scuola permette di fare, noi istituzioni dobbiamo lanciare un messaggio chiaro: ci siamo e continuiamo ad investire sulla scuola che rimane una priorità».

L’avvio del cantiere per l’ampliamento dlel’Omnicompresivo di Vimercate

Il progetto di ampliamento del complesso di Vimercate - scrive ancora l’ente provinciale - prevede la realizzazione di un fabbricato in pannelli in legno lamellare di circa 880 mq lordi in pianta (di superficie coperta) edificato su due livelli fuori terra per una complessiva superficie utile di 1.500 metri quadrati. Il progetto è stato realizzato per garantire massima sostenibilità ambientale, massima efficienza energetica, il migliore confort possibile per gli alunni fruitori della struttura, la minima interferenza tra cantiere e attività scolastica.

