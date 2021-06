Scritte omofobe e naziste in Valassina tra Desio, Lissone e Seregno: i sindaci vanno a cancellarle I sindaci di Desio, Lissone e Seregno hanno annunciato la decisione di cancellare in prima persona le scritte omofobe e naziste comparse allo svincolo della Valassina.

I sindaci di Desio, Lissone e Seregno cancellano le scritte naziste comparse allo svincolo della Valassina. Tutto parte da una segnalazione dei rappresentanti dell’associazione Brianza oltre l’arcobaleno che nella mattina di sabato 26 giugno hanno lanciato un appello ai sindaci dei tre Comuni per individuare i responsabili.

La scritta è comparsa sullo svincolo della Valassina (altezza Desio Nord, zona cascina Aliprandi) dove su un new jersey con la bandiera arcobaleno è comparsa la scritta accompagnata da svastiche “Ernst Röhm è vivo e lotta assieme a noi”, affiancata dalle date 1934 e 2021. La prima, il 1934, è l’anno della morte del militare nazista nella notte dei lunghi coltelli, la cui omosessualità era nota già all’epoca ma non gli aveva proibito, fino al putsch, di diventare comandante delle Sa, le squadre d’assalto naziste fondamentali nell’ascesa al potere di Adolf Hitler.

La firma della scritta è “Zan zan tumb tumb”, scimmiottatura del celebre Zang tumb tumb del poeta futurista Filippo Tommaso Marinetti (che peraltro in realtà ha ispirato scritti contro l’antisemitismo, le legge razziali e ha preso posizione contro il nazionalsocialismo), mescolato al nome Zan, cioè Alessandro Zan, il firmatario del disegno di legge contro le discriminazioni di genere. “Nonostante Röhm sia stato ucciso dopo la notte dei lunghi coltelli, rimane uno dei più fervidi ideatori del nazismo per come lo ha conosciuto il mondo intero. A poche ore dall’inizio del nostro Brianza Pride diffuso, organizzato con Rete Brianza Pride siamo sconcertati nel dover denunciare questo assurdo gesto di apologia al nazismo” ha scritto l’associazione che ha chiesto ai sindaci di Seregno, Lissone e Desio (Alberto Rossi, Concetta Monguzzi, Roberto Corti, tutti del Partito democratico) di impegnarsi “perché i responsabili vengano puniti. Ricordiamo, infatti, che l’apologia al nazismo è un reato grave”.

Nel pomeriggio i sindaci hanno annunciato che entro sera saranno loro stessi “a ripristinare i colori dell’arcobaleno, simbolo di uguaglianza e integrazione” coperti dalle scritte. «Non appena abbiamo saputo quanto accaduto, abbiamo deciso di non perdere tempo e di intervenire noi stessi, a nostre spese, per colorare nuovamente la bandiera arcobaleno – sono le parole di Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone, affidate a una nota per la stampa – L’ignoranza dei colpevoli verrà idealmente spazzata via con un colpo di vernice, ripristinando l’importanza della tutela dei più elementari diritti umani».

