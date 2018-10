Scontro tra un’auto e una moto in via Trieste a Giussano, un ferito Incidente tra un’auto e una moto per cause al vaglio della polizia locale e traffico deviato in via Trieste, a Giussano. È accaduto attorno alle 14 a Giussano, a confine con Seregno. Sul posto oltre alle pattuglie della locale, anche un’ambulanza della Croce bianca di Mariano e un’automedica.

Incidente tra un’auto e una moto per cause al vaglio della polizia locale e traffico deviato in via Trieste, a Giussano. È accaduto attorno alle 14 a Giussano, a confine con Seregno. Sul posto oltre alle pattuglie della locale, anche un’ambulanza della Croce bianca di Mariano e un’automedica. Il soccorso al motociclista, sbalzato dalla sella, è in codice giallo. Accertamenti in corso anche per il conducente dell’auto, una Mini, seriamente danneggiata dall’impatto avvenuto lateralmente.

I soccorsi sul posto

(Foto by Edoardo Terraneo)

