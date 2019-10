Scontro tra un suv e un minivan a Verano Brianza: diversi bambini coinvolti Violento impatto tra un suv e un minivan a Verano Brianza poco prima delle 13 di domenica: in tutto soccorse 12 persone, quattro adulti e otto minori di età compresa tra 2 e 13 anni. Nessun ferito grave.

Una decina di persone soccorse, tra cui diversi bambini, in seguito a un violento scontro tra un minivan e un suv a Verano Brianza. È successo poco prima delle 13 di domenica 13 ottobre e l’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha tenuto i soccorritori impegnati a lungo. Soprattutto per la presenza di bambini tra i coinvolti. Tra questi anche due bimbi di 2 e 4 anni a bordo del minivan e a quanto si è appreso correttamente assicurati ai seggiolini.

La dinamica al vaglio dei carabinieri della radiomobile di Seregno intervenuti insieme a una ambulanza della Croce Bianca di Giussano, all’automedica e un’altra ambulanza della Croce verde lissonese per il trasporto in codice verde per accertamenti. In un primo momento erano state quattro le ambulanze attivate, poi la situazione si è ridimensionata.

È avvenuto in via Sauro, sulla Sp 6 che collega Verano e Giussano all’altezza dell’immissione sulla Statale 36 in direzione nord. In tutto soccorse 12 persone: quattro adulti e otto minori di età compresa tra 2 e 13 anni. Cinque i pazienti trasportati all’ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza.

