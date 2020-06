Scontro tra due auto a Monza, una si ribalta: un conducente ha alcol nel sangue cinque volte oltre i limiti E’ successo domenica notte tra le vie Manzoni e Zucchi. A un 32enne di Villasanta è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia. Sul posto la polizia locale, un’ambulanza e i vigili del fuoco.

Ennesimo incidente stradale nel week-end, questa volta a Monza, attorno alle 3 del mattino di domenica 7 giugno, tra le vie Manzoni e Zucchi, in pieno centro. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, all’incrocio tra le due vie si sono scontrate una Opel Corsa condotta da un uomo di 32 anni residente a Villasanta - che percorreva la via Manzoni con direzione piazza Citterio - e una Jeep guidata da una donna di 51 anni, residente a Lissone, che percorreva via Prina in direzione via Zucchi (centro città).

In seguito all’urto la Jeep si è ribaltava sul fianco sinistro. Un pretest al quale è stato sottoposto il conducente della Opel Corsa per accertare l’assunzione di alcol ha dato esito positivo: alle prove con etilometro è risultato un tasso di assunzione di alcol cinque volte superiore al limite consentito e gli è stata ritirata la patente con denuncia alla autorità giudiziaria. Sul posto sono giunti personale sanitario con un’ambulanza e i vigili del fuoco.

